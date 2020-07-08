كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بومبيو: على مجلس الأمن تمديد حظر الأسلحة على إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال بومبيو في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، إنه "يجب على مجلس الأمن تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران لمنع المزيد من الصراع في المنطقة".
وسبق أن وجه مايك بومبيو، اتهاما للمليشيات الإيرانية باغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، وتوعدت طهران وحزب الله اللبناني بمزيد من العقوبات.
وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي، إن "مليشيات تابعة لإيران هددت الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي قبل اغتياله بأيام".
وأضاف أنه "لا يمكن لأي شخص جاد أن يعتقد أن إيران ستستخدم أي سلاح تتلقاه لأغراض سلمية".
أشار إلى أن الولايات المتحدة كانت رائدة في مكافحة جائحة كورونا، ويتم العمل على إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي في أسرع وقت.
ونوه بأن منظمة الصحة العالمية لم تقم بتطبيق الإصلاحات اللازمة، ولم تقم بواجباتها في أزمة كورونا.
وتابع: "سنجري مباحثان مع الشركاء الأوروبيين للرد على تهديدات الحزب الشيوعي الصيني، لافتا إلى أن الحزب الشيوعي أخفى حقيقية فيروس كورونا لمدة 6 أشهر".