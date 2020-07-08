بومبيو: على مجلس الأمن تمديد حظر الأسلحة على إيران

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، إنه "يجب على مجلس الأمن تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران لمنع المزيد من الصراع في المنطقة".

وسبق أن وجه مايك بومبيو، اتهاما للمليشيات الإيرانية باغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، وتوعدت طهران وحزب الله اللبناني بمزيد من العقوبات. وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي، إن "مليشيات تابعة لإيران هددت الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي قبل اغتياله بأيام". Advertisements

وأضاف أنه "لا يمكن لأي شخص جاد أن يعتقد أن إيران ستستخدم أي سلاح تتلقاه لأغراض سلمية".