كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ترامب يهدد بقطع التمويل عن المدارس التي لا تفتح أبوابها في الخريف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بقطع التمويل الفدرالي عن المدارس التي لن تمتثل لقرار فتح أبوابها في الخريف المقبل.

وكتب في تغريدة على "تويتر": "يعتقد الديمقراطيون أن الأمر سيكون صعبا عليهم سياسيا، في حال فتحت المدارس الأمريكية قبل انتخابات نوفمبر المقبل، لكنها مهمة للأطفال والعائلات".

وأضاف: "قد نقطع التمويل عن تلك المدارس إذا لم تفتح أبوابها!"، مشيرا إلى إعادة فتح المدارس في بعض الدول الأوروبية دون مشاكل.

ولم يتضح ما هي المساعدات المحددة، التي كان يفكر بها الرئيس الأمريكي، حيث أن الولايات مسؤولة عن التعليم الابتدائي والثانوي بموجب الدستور الأمريكي، لكن الحكومة الفدرالية تقدم بعض المساعدة التكميلية.