كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر النمسا: مقتل شخصين بانهيار صخري في إقليم ستيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مايكل ميجيتش الرئيس المحلي لخدمة الإنقاذ النمساوية، اليوم الأربعاء، مصرع شخصين في انهيار صخري بمنطقة بيرن شوتسكلام وهي ممر جبلي يرتاده السياح في إقليم ستيريا بالنمسا، نقلا عن "رويترز".

وقال ميجيتش في تصريح لـ"رويترز" إن 7 أشخاص أصيبوا بجروح لكنه لم يورد مزيدا من التفاصيل.

ويعد بيرن شوتسكلام من أطول الممرات الجبلية في النمسا ويمكن الوصول إليه عبر ممرات خشبية.

وقالت شرطة الإقليم إن الموقع شهد تواجدا لخدمة الإنقاذ في الجبال والشرطة وخدمة الإطفاء والصليب الأحمر.