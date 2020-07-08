وزير الخارجية الأمريكي يتهم المليشيات الإيرانية بقتل "الهاشمي"

وجه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اتهاما للمليشيات الإيرانية باغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، وتوعدت طهران وحزب الله اللبناني بمزيد من العقوبات.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي، إن "مليشيات تابعة لإيران هددت الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي قبل اغتياله بأيام".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت رائدة في مكافحة جائحة كورونا، ويتم العمل على إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي في أسرع وقت.

ونوه بأن منظمة الصحة العالمية لم تقم بتطبيق الإصلاحات اللازمة، ولم تقم بواجباتها في أزمة كورونا.