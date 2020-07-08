كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات.. مستشفى دبي الميداني تحتفل بمغادرة آخر مصاب بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي، اليوم الأربعاء، عن مغادرة آخر مصاب بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19" من مستشفى دبي الميداني عقب شفائه تماماً من الفيروس التاجي، وبذلك يغلق أبوابه بعد جهود كبيرة أبرزت تميز خط الدفاع الأول الذي أشرف على رعاية المرضى وعلاجهم طوال هذه الفترة، حسبما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأدار مستشفى دبي الميداني الطاقم الطبي التابع لهيئة الصحة في دبي وبدعم إضافي من قطاع الرعاية الصحية الخاص وأكثر من 279 من الكوادر الطبية المتميزة من الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين، إلى جانب 200 متطوع ممن شاركوا في توفير مجموعة من الخدمات الصحية والوقائية المتنوعة.

و أظهرت المنظومة الصحية في دبي من خلال المستشفى الميداني قدرة استثنائية على استحداث مستشفيات ميدانية مجهزة.

وقال رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي الدكتور عامر أحمد شريف: إن مغادرة آخر مصاب بفيروس كورونا جاء نتيجة تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص، والتزام أفراد المجتمع وتعاونهم ما يدعو إلى التفاؤل بأن دبي تمضي بخطى ثابتة على طريق التعافي التام".

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وأضافت الدكتور شريف: "وهذا بفضل توجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتشجيع ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والتحرك السريع والأسلوب المتميز لفرق العمل في إطار الخطة التي أشرفت على تنفيذها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بقيادة رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم".

وتابع: "بفضل كفاءة السياسات والإجراءات التي اتخذتها دبي في مواجهة تحدي جائحة كورونا، والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، أظهرت دبي مرونة وجاهزية للتعامل مع الأزمات الطارئة"، مشيراً إلى أنه "ومن ضمن استراتيجية المركز فقد خلت عدد من مستشفيات دبي بالكامل من حالات كورونا، وعادت لتقديم خدماتها التشخيصية والعلاجية الاعتيادية".

وقال المدير العام لهيئة الصحة بدبي حميد محمد القطامي: إن "الإنجاز الذي حققه مستشفى دبي الميداني، وما تحققه المستشفيات والمنشآت الطبية في نفس الاتجاه، يعكس الجهود الكبيرة المستمرة لخط دفاعنا الأول من الأطباء والممرضين والكوادر الفنية المتخصصة والإدارية، ممن تفانوا بكل مسؤولية والتزام في التصدي لجائحة كورونا".

وأكد "القطامي" على أن "العمل المتواصل على مدار الساعة، الذي قامت به الكوادر الطبية والطبية المساندة والفنية في المنشآت الطبية بوجه عام، إلى جانب توفر أفضل التجهيزات، واتباع أحدث بروتوكولات العلاج العالمية، مما ساعد في تماثل المرضى للشفاء السريع"، موضحاً أن شفاء وخروج جميع الحالات التي استقبلها المستشفى الميداني وعددها 1269 حالة، يبرز الكفاءة العالية التي يتميز بها النظام الصحي في دبي.