بـ25 دقيقة.. انخفاض مدة مشاهدة المغربي للقنوات الوطنية

قضى المشاهد المغربي، خلال الأسبوع الماضي، معدل 4 ساعات و5 دقائق، يوميا، أمام التلفاز في مشاهدة القنوات المغربية.

وأشارت أرقام مركز القياس “سيوميد”، المختص، المعلنة، اليوم الأربعاء، أن معدل الساعات، التي قضاها المشاهد المغربي أمام القنوات الوطنية، يوميا، خلال الأيام الممتدة من 1 إلى 7 يوليوز، انخفض بـ23 دقيقة مقارنة مع آخر أسابيع يونيو.

ويواصل معدل المدة، التي يقضيها المشاهد المغربي أمام القنوات المغربية في الانخفاض، الذي انطلق مباشرة مع نهاية رمضان، وتواصل مع تخفيف “الحجر الصحي”.

يذكر أن القنوات الوطنية موضوع قياس مركز “سيوميد” هي الأولى، والأولى الدولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والأمازيغية، والسادسة.