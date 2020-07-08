تجار السمك بالجملة يراسلون لفتيت: الجماعات تلزمنا بأداء ضرائب غير قانونية

يشكو تجار السمك في أسواق الجملة في مختلف المدن المغربية، من اقتطاعات ضريبية تلزمها بعض الجماعات عليهم، والتي تقدر بنسبة 3 في المائة على رسم الشراء، من دون أن ينص عليها القانون.

وعلى إثر ذلك، راسلت الكونفدرالية الديمقراطية لتجار السمك في الموانيء، والأسواق المغربية، اليوم الأربعاء، كلا من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومديرية الجبايات، والرسوم المحلية في الرباط، بشأن ما أسمته “تطبيق المادة 2 للقانون 30.89، الخاص بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية، وهيآتها عن المنتوجات البحرية في أسواق الجملة في الموانيء”.

وأوضحت المراسلة المذكورة، والتي توصل “اليوم 24” بنسخة منها، أن “المادة 2 للقانون 30.89، وفقا للجريدة الرسمية، الصادرة بسنة 1989، تنص على اقتطاع نسبة 3 في المائة من عملية بيع المنتوجات السمكية، من طرف تجار السمك في أسواق الجملة، داخل الموانئ الوطنية، بمعنى أن الاقتطاع ينبغي أن يسري على عملية البيع، وليس الشراء، كما تفرضه بعض الجماعات”.

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وفي هذا السياق، أوضح عبد اللطيف السعدوني، رئيس الكونفدرالية الديمقراطية لتجار السمك في الموانئ، والأسواق المغربية، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن تجار السمك في الأسواق الوطنية للجملة، يعانون من هذه الإجراءات لمدة 26 سنة، مبرزا أنه يتم إلزامهم على أداء 3 في المائة من عملية شراء المنتوج، علما أنه يتم اقتطاع آخر بنسبة 3 في المائة في حالة بيع المنتوج، وبالتالي تصبح نسبة الاقتطاع في عملية شراء، وبيع، من الميناء إلى السوق، تقدر بـ 6 في المائة. وهو ما نعتبره حيفا بالنسبة إلى التجار، في كافة أنشطتهم.

ولفت المتحدث نفسه، الانتباه إلى أن هذه الاقتطاعات تثقل كاهل التجار والمصدرين، كما يؤثر سلبا على عملية التجارة ووصول المنتوج إلى المستهلك بأسعار مرتفعة، مشددا على أنه وخلافا لكل أشكال تجارة الجملة ومزاولتها، لا تؤدى رسوم 3 في المائة إلا على عملية البيع، متساءلا:”كيف يقع هذا الاستثناء، على تجارة السمك الجملة دون غيرها.

إلى ذلك، أوضح المتحدث نفسه، أن تجار السمك يعانون من تداعيات أزمة “كوفيد-19″، على تجارتهم، مبرزا أن رقم معاملات تجار السمك تراجعت بنسبة 50 في المائة، موضحا أن هؤلاء للتجار لم يتوصلوا بأي دعم من طرف الجهات الوصية، فضلا عن إقتطاعات غير مبررة التي تفرضها الجماعات عليهم.