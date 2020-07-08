التامك للبرلمانيين: موظفو السجون لم يتجسسوا عليكم.. وأؤاخذكم على نشر الصحافة لتقرير مهمتكم الاستطلاعية

نفى محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، أن يكون موظفو السجون يتجسسون على البرلمانيين، أعضاء المهمة الاستطلاعية، المتعلقة بأوضاع السجون، التي تم تقديم تقرير عملها، اليوم الأربعاء، أمام أعضاء لجنة العدل، والتشريع.

وقال التامك أمام أعضاء اللجنة: “كل توصياتكم سنأخذها بعين الاعتبار، إن لم يكن بدأ العمل بها وأنتم توصون بها عابرين”.

وأضاف التامك: “حراس السجون لم يكونوا يتجسسون عليكم، بل كانوا يسجلون الملاحظات حتى نأخذها بعين الاعتبار، كما حدث أثناء زيارتكم لسجن آسفي، حيث ما إن أنهيتم زيارتكم حتى اتخذنا قرارا تأديبيا في حق الموظف، الذي اشتكى لكم منه أحد السجناء”.

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يذكر أن تقرير المهمة الاستطلاعية سجل ما اعتبره، “شيء من المبالغة لدى بعض أطر المؤسسة، في التضييق على المستمع إليهم، مع الحرص على تسجيل كل تفاصيل الحديث، وأخذ معطيات عن المستمع إليهم من قبل أعضاء المهمة الاستطلاعية”.

وعاتب المندوب العام أعضاء المهمة الاستطلاعية على نشر مضامين التقرير في المواقع، والجرائد، وقال “مؤاخذتي لكم أكثر حدة، مضامين التقرير خرجت للصحافة، والمواقع تعرضت لجميع جوانب المهمة الاستطلاعية”.

واستعرضت عناوين القصاصات الإخبارية، التي نشرت بخصوص تقرير المهمة الاستطلاعية، وقال: “اسمعوا كيف كتبت العناوين، كانت هناك قراءة مختلفة للصحافة للتقرير، وللأسف لم يكن بإمكاني الرد، لأن اللجنة لم يكن عرض أمامها التقرير بعد”.