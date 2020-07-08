بهاوي: فكرت في الاستثمار لأملأ وقت الفراغ

قال الفنان المغربي، زهير بهاوي، إنه أنشأ مشاريعه الخاصة، من أجل شغل وقت الفراغ، مدام لديه وقت لذلك، وهو أمر إلى جانب ذلك يذر عليه ربحا.
وأطل زهير بهاوي على جمهوره، أمس الثلاثاء، في برنامج “صباح الخير يا عرب”، على قناة العربية، وأكد في حديثه أنه فكر في كيفية استثمار وقته، ليقرر دخول عالم الاستثمار.
وتحدث بهاوي عن تفكيره في التمثيل، بعدما لقي كليب لازم علينا نصبرو إشادة بخصوص الدور، الذي تقمصه.
وكان بهاوي قد حقق نجاحا في آخر عملين، هما “لازم علينا نصبرو”، ثم “أنا نجري والزمان يجري “الذي كرم من خلاله عمال النظافة، بعد دورهم في زمن الجائحة.
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