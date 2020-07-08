طنجة تسجل 150 حالة شفاء جديدة من “كوفيد-19” خلال 24 ساعة

سجلت مدينة طنجة، اليوم الأربعاء، 150 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 1845 حالة.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جهة الشمال، ارتفع، إلى حدود اليوم، إلى 2727 حالة، بعد تسجيل 12 إصابة جديدة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن جهة الشمال تعتبر ثاني أكثر الجهات المغربية من حيث عدد الإصابات بـ”كورونا” بعد جهة الدارالبيضاء سطات، التي بلغ مجموع الإصابات فيها، إلى حدود اليوم، 3765 حالة.