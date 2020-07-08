الأسبوع الأول من يوليوز.. قائمة البرامج الأكثر مشاهدة على “الأولى” و”دوزيم”

كشفت أرقام مشاهدة القنوات الوطنية، في الأسبوع الأول من شهر يوليوز الحالي، سيطرة المسلسلات الدرامية على المقدمة، متبوعة بالمواعيد الإخبارية المتعلقة بالطقس، وكورونا، ثم البرامج الفنية الترفيهية.

وكشف جدول البرامج الأكثر متابعة، في الأسبوع الممتد من 1 يوليوز الجاري، إلى 7 منه، والمصادر عن مركز القياس المختص “سيوميد”، أن البرامج الأكثر مشاهدة على القناة الثانية، وهي مسلسل “الوعد” في المرتبة الأولى بـ62. 7 مليون مشاهد، متبوعا بالمسلسل التركي “فرصة ثانية”، الذي تابعه 6.83 مليون مشاهد، ثم مسلسل “حب أبيض وأسود” بـ5.99 مليون مشاهدة، متبوعا بمجلة “أسئلة عن كورونا” التي تابعها 4.66 مليون مشاهد، وأخيرا برنامج “بوب آب نيوز بـ”4.59 مليون مشاهد.

وفي تصنيف القناة الأولى، احتل مسلسل “قضية العمر” الرتبة الأولى بـ 3.50 مليون مشاهد، متبوعا بـ”حالة الطقس ” بـ2.89 مليون مشاهد، ثم مسليل “ولاد المختار” 2.35 يليها مسلسل “دوارة الدنيا” ” بـ2. 24 مليون مشاهد، وبرنامج ستاند اب” حل خامسا في التصنيف بـ 2.12 مليون مشاهد.

يذكر أن برامج القنوات الخاصة، وقناة “ميدي 1 تيفي” غير مدرجة في التصنيف، الذي يشرف عليه بشكل أسبوعي مركز قياس نسب المشاهدة “سيوميد”.