نجاة مستشار الرئيس اليمنيّ من محاولة اغتيال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نجا مستشار الرئيس اليمن، عبد العزيز جبارى، من محاولة اغتيال، اليوم الأربعاء، وأُصيب مرافقان له، إثر انفجار قنبلة زُرعت في بوابة فندق يقيم فيه في مدينة مأرب.

وجاء في التفاصيل أن جباري الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب العدالة والبناء، لم يُصَب، إلا أن الانفجار أسفر عن إلحاقِ أضرار مادية في المكان.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية، قد هددت، أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحافيّ عقده المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، بالعاصمة صنعاء؛ باستهداف قصور المسؤولين السعوديين، ودعت المدنيين إلى الابتعاد عن محيطها.

وقال سريع خلال حديثه في المؤتمر: "على المدنيين السعوديين أو المقيمين الابتعاد عن قصور" المسؤولين السعوديين؛ "فقد أصبحت ضمن الأهداف العسكرية لقواتنا"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء، مضيفا: "نقول لإخواننا من مواطنين ومقيمين في السعودية، ابتعدوا عن المقرات العسكرية أو المقرات المستخدمة لأغراض عسكرية".

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وتحدث عن تنفيذ جماعة الحوثي "عمليات نوعية في السعودية؛ تمثلت في استهداف مواقع حساسة بالمملكة (لم يحددها)".

ويعاني اليمن منذ 6 سنوات من حرب مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ العام التالي، يدعم تحالف عسكري بقيادة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.

وخلفت هذه الحرب إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وبات 80 بالمئة من السكان بحاجة لمساعدات إنسانية، في بلد يعاني انهيارا شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة القطاع الصحي، في ظل جائحة كورونا.