موسكو تعرض المساعدة في أزمة سدّ "النهضة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عرضت روسيا، على مصر والسودان وإثيوبيا، تقديم المساعدة الفنية بخصوص أزمة سد النهضة، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، عقِب مؤتمر افتراضي عقده مع نظرائه من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وجنوب إفريقيا.

وقال لافروف: "لقد عرضنا على المشاركين في مفاوضات سد النهضة مساعدتهم، بما في ذلك المساعدة التقنية. هناك أشياء يمكن أن تكون مفيدة. إنهم يعرفون ذلك".

وأضاف: "واشنطن عرضت عليهم أيضا خدماتها. وعقدت عدة اجتماعات في الولايات المتحدة، ورحبنا بالتقدم الذي تم إحرازه. ومن المشجع الآن أن الأطراف اتفقت على تسريع الاتصالات بين الوزراء المسؤولين"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

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وذكر لافروف أن روسيا، في إطار المناقشة التي تمت في مجلس الأمن حول قضية بناء السد، حثت على الانتهاء في أقرب وقت ممكن من تنسيق النهج بشكل عام على أساس القانون الدولي لمثل هذه الحالات، ومراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية.

وتم الجمعة استئناف الاجتماعات الثلاثية، عبر تقنية الفيديو، بين وزراء المياه من الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.

وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد في تموز/ يوليو الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق. وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.