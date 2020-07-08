شفاعمرو: مصرع أمجد دعقة في حادث دراجة نارية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الشاب أمجد دعقة (22 عاما) من شفاعمرو مصرعه في حادث طرق ذاتي نجم عن انزلاق دراجة نارية على شارع 79 قرب المدينة، بعد ظهر اليوم الأربعاء.
وكان السائق قد أصيب بجروح بالغة الخطورة، قدمت الطواقم الطبية على إثرها العلاجات الأولية له وأجرت عمليات إنعاش في محاولة لإنقاذ حياته في المكان، لكن دون جدوى إذ فشلت كل المحاولات وأقرت وفاته على الفور.
إلى ذلك، استُدعيت الشرطة إلى المكان وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، فيما شهد الشارع ازدحامات في حركة المرور.
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