الاحتلال يقطع التيار الكهربائي عن 19 بلدة فلسطينية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قطع الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تيار الكهرباء عن منطقة امتياز هيئة الكهرباء في يعبد، التي تمدّ 19 بلدة وقرية غربي جنين، بحجة "عدم دفع الديون".

وقال رئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة إن "سلطات الاحتلال قطعت التيار الكهربائي منذ الساعة الثانية عشر ظهرا بذريعة ‘عدم تسديد الديون‘، مؤكدا أنه لا صحة لهذه الادعاءات، وأن البلدية وهيئة كهرباء يعبد تمتلك كافة الأوراق الرسمية التي تفند ادعاءات الاحتلال".

ومن جهته، أكد رئيس هيئة كهرباء يعبد، محمد أبو بكر، أن الهيئة تسدد قيمة فاتورة الكهرباء بشكل شهري ولا يوجد أي ديون على الهيئة لصالح الشركة الإسرائيلية المزودة، وهذا مثبت من خلال الحوالات البنكية.

وأشار أبو بكر إلى أن "سلطات الاحتلال تحاول التواصل مع بعض رؤساء الهيئات المحلية في محاولة فاشلة لإيجاد قنوات بديلة، بعد قرار القيادة الفلسطينية وقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل، ردا على تنصلها من كافة الاتفاقات الموقعة".

ويذكر أن هيئة كهرباء يعبد تزود 19 بلدة وقرية وخربة جنوب غرب جنين، تضم 55 ألف نسمة، بالتيار الكهربائي.