عرابة: اعتقال مشتبه بحيازة سلاح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابا (32 عاما) من مدينة عرابة البطوف، اليوم الأربعاء، بشبهة حيازته السلاح.

ووفقا لادعاء الشرطة فإن المشتبه به اعتُقل، وذلك إثر العثور على بندقية من نوعM-16 في منطقة مفتوحة قرب منزل مأهول.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق مع المشتبه بالشبهات المنسوبة إليه.

يذكر أن قوات معززة من الشرطة أجرت عمليات تفتيش وبحث عن أسلحة في عرابة، إضافة إلى عدة بلدات عربية بعد الضغط عليها واتهامها من قبل قادة المجتمع العربي في البلاد بالتواطؤ في محاربة فوضى السلاح وازدياد العنف وجرائم القتل، فيما تتواصل النشاطات والفعاليات التي بادرت إليها لجنة المتابعة العليا واللجان الشعبية احتجاجا على العنف والجريمة.