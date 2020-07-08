ريال مدريد يعرض خاميس مقابل بوغبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، لا زال مصرا على ضم نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، في الميركاتو الصيفي.

ويمتد عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم المقبل، مع إمكانية تمديده لموسم إضافي، حال اتفاق الطرفين.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الصفقة يمكن أن تتم هذا الصيف، بتضمين الكولومبي خاميس رودريغيز، نجم ريال مدريد فيها، والذي يحظى باهتمام كبير من اليونايتد، وهذا من شأنه أن يقلل من المبلغ المدفوع للتعاقد مع بوغبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوغبا كان على رأس مطالب زيدان، عند عودته في الولاية الثانية لقيادة ريال مدريد، إلا أن فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنغي، لا يوجد لديه أي نية لدفع 100 مليون يورو، إلى جانب راتبه الكبير والذي يصل إلى 17 مليون يورو.

والآن، ومع رغبة مانشستر يونايتد في ضم خاميس، قد تتغير الأمور، وتصبح الصفقة ممكنة.