فريق أبناء اللد للحجر الصحي: إصابة لاعب بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن فريق الدرجة الممتازة، أبناء اللد، عن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، وبناء عليه من المتوقع عودة اللاعبين للحجر الصحي مرة أخرى.

وكان كادر الفريق قد خرج في الأيام الأخيرة من الحجر الصحي، في أعقاب تشخيص حالة كورونا لسائق حافلة قام بنقلهم إلى إحدى المباريات الخارجية.

وأكد مدير الفريق اللداوي، حسن الصانع، في حديث لـ"عرب 48"، أن "هناك إصابة مؤكدة لأحد اللاعبين بفيروس كورونا، وقد تلقينا نتيجة الفحص بأنها إيجابية من قبل وزارة الصحة".

وأشار إلى أن "اللاعب تدرب برفقة زملائه في الفريق بالأمس، وخلال التدريب شعر بدوخة على أثرها اضطر لمغادرة التدريب، ليتبين لنا في وقت لاحق أنه مصاب بالفيروس".

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وختم الصانع بالقول "نحن بتواصل مع وزارة الصحة بهذا الخصوص، ومن المتوقع حسب التطورات الحاصلة أن نعود لالتزام الحجر الصحي مجددا".

يشار إلى أن فريق أبناء اللد لم ينه موسمه كباقي الفرق بسبب خضوعه للحجر الصحي، إذ تبقت أمامه مباراتان وهو يصارع على الهروب من المركز الخامس عشر المؤدي للهبوط المباشر للدرجة الأولى.

هذا، ويحتل أبناء اللد المركز الخامس عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 33 نقطة وهو يبتعد بفارق 3 نقاط عن المركز الرابع عشر المؤدي إلى خوض اختبار البقاء أمام الفريق القادم من الدرجة الأولى.