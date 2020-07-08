رئيس مجلس كوكب أبو الهيجاء يدخل للحجر الصحي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دخل رئيس مجلس كوكب أبو الهيجاء المحلي، زاهر صالح، إلى الحجر الصحي، اليوم الأربعاء، بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في القرية.

وأُعلن أن أول مصاب بالفيروس في القرية هو غازي حاج، وفقا لما جاء في بيان رئيس المجلس المحلي، الذي دخل للحجر الصحي بعد تواصله مع غازي حاج.

زاهر صالح

وذكر رئيس مجلس كوكب أبو الهيجاء، أنه "أود إعلامكم بأنني قد دخلت مرحلة الحجر الصحي حسب طلب الجهات المختصة بسبب قربتي وتواصلي قبل أيام مع الأخ غازي حاج (أبو أحمد)".

وأضاف أن "الأخ غازي يتمتع بصحة جيدة، وقد قام بتنفيذ كل الشروط المطلوبة منه حال اكتشاف إصابته".

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ودعا صالح كل من تواصل مع حاج أو كان بالقرب منه أن يعلم بذلك الجهات المسؤولة في وزارة الصحة وصندوق المرضى في القرية.

وتوجه إلى الأهالي بأن "يكونوا على قدر المسؤولية كما في كل مرة من ناحية الوعي الفردي والجماعي لمواجهة الأزمات، وهذه المرة أزمة كورونا. مطلوب منا أن ننفذ تعليمات التقييدات، وعلى رأسها عدم التواصل والتجمهر في أي من المناسبات وخاصة الأعراس، وإن كانت للضرورة أحكام فلنفعل ذلك بحكمة وحسب القوانين، وأهمها التقيد بارتداء الكمامة والنظافة".

وأكد رئيس المجلس وجود "هيئة طوارئ محلية ستتولى مهام اطلاعكم عبر البيانات الرسمية عن كل جديد الذي نأمل من خلاله كل الأخبار السعيدة. كما أنني أطمئن الجميع بأنني أتمتع بصحة جيدة، بدون أية عوارض للمرض، وسأتابع مهامي من البيت".