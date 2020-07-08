بن بريك يلتقي رئيس شبكة جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بعدن

الأربعاء 8 يوليه 2020

التقى اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، اليوم الأربعاء، رئيسة شبكة جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في العاصمة عدن الأخت أروى محمد الميسري.



واستعرض اللقاء الخطط والأهداف المُقدمة من قبل الشبكة والتي يجري العمل عليها في الحملة الخاصة بالوقاية من مرض كورونا وفي مجال التوعية الصحية بشكل عام وللفئات الأقل وعياً والأكثر فقراً في المجتمع بشكل خاص وبرامج التدريب والتأهيل للعاملين في المجال الصحي .

وأكد اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، على اهتمام ودعم الإدارة الذاتية لكل المشاريع والبرامج الإنسانية والاجتماعية التي تساهم في تثقيف وتنمية وتأهيل المجتمعات وتوعيتها في كافة المجالات خاصة الصحية منها، لما لذلك من أهمية في تأسيس وخلق ثقافة صحية مجتمعية سليمة .

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وشدد على ضرورة تضافر الجهود بين منظمات المجتمع المدني والجهات المختصة في إقامة الدورات والبرامج التوعوية والتأهيلية التي تستهدف المجتمع والكوادر الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية للوقاية من الإصابة والحد من انتشار جائحة كورونا وغيرها من الأمراض والأوبئة وخاصة في المناطق النائية والفئات الأشد فقراً واحتياجاً .

ووجه رئيس الإدارة الذاتية اللجنة الصحية بتقديم المساعدة والدعم لشبكة جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والعمل المشترك لإنجاح حملات التوعية وبرامج التأهيل والتدريب للكوادر الصحية .

حضر اللقاء المدير التنفيذي للشبكة فاطمة علي عبدالله ، والمدير المالي محمود محمد قائد