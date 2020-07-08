شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت .. إحالة الدويلة والمطيري إلى النيابة على خلفية "تسريبات القذافي" والان نبدء بالتفاصيل

كشف مصدر لجريدة القبس الكويتية عن قيام أجهزة الأمن بوزارة الداخلية احالة النائب السابق مبارك الدويلة والأمين السابق للحركة السلفية حاكم المطيري إلى النيابة العامة على خلفية التسريبات الاخيرة مع الرئيس الليبي السابق معمر القذاقي والتى جاء فيها التدبير لمؤامرة ضد الكويت والمملكة.

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