انت الان تتابع كاني ويست يوقف دعمه لترامب ويتعهد بالفوز بانتخابات الرئاسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مغني الراب كانييه ويست

أكد مغني الراب الأمريكي كاني ويست أنه لم يعد يدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال في مقابلة نشرت اليوم الأربعاء إنه دخل سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية للفوز به.

كان ويست، وهو من أشد مؤيدي ترامب، قد أعلن يوم السبت أنه سيخوض انتخابات الرئاسة المقررة عام 2020.

Advertisements

وقال ويست لمجلة فوربس "بهذه المقابلة أنا أخلع القبعة الحمراء"، في إشارة لقبعات البيسبول الحمراء التي تحمل شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" والتي أصبحت شعارا مميزا لحملة ترامب الانتخابية.

ومضى يقول "مثل أي شيء فعلته طوال حياتي .. أنا أقوم بذلك كي أفوز".