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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوتيرش: الصراع الليبي دخل مرحلة غير مسبوقة بسبب التدخل الخارجي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020
طرابلس - الخليج 365
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، أن "الصراع الليبي دخل مرحلة غير مسبوقة بسبب التدخل الخارجي".
وقال غوتيرش، خلال جلسة لمجلس الأمن، "قلقون من الحشد العسكري الجاري حول سرت".
وتابع" مناقشاتنا الحالية تركز على ضرورة رحيل المرتزقة من ليبيا".
وشدد على أنه يجب وقف التصعيد في ليبيا والذهاب للحوار.
وأشار أمين عام الأمم المتحدة، بأن هناك انتهاك لحظر السلاح على ليبيا.
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