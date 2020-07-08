غوتيرش: الصراع الليبي دخل مرحلة غير مسبوقة بسبب التدخل الخارجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

طرابلس - الخليج 365

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، أن "الصراع الليبي دخل مرحلة غير مسبوقة بسبب التدخل الخارجي".

وقال غوتيرش، خلال جلسة لمجلس الأمن، "قلقون من الحشد العسكري الجاري حول سرت".

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وتابع" مناقشاتنا الحالية تركز على ضرورة رحيل المرتزقة من ليبيا".

وشدد على أنه يجب وقف التصعيد في ليبيا والذهاب للحوار.

وأشار أمين عام الأمم المتحدة، بأن هناك انتهاك لحظر السلاح على ليبيا.