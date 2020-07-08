روسيا تطلب من تركيا الضغط على السراج لوقف إطلاق النار

عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في أن تتمكن تركيا من إقناع حكومة فايز السراج في طرابلس بالتوقيع على وثيقة لوقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن لافروف قوله إن موسكو وأنقرة تعملان على التوسط من أجل وقف إطلاق نار في ليبيا.

وقال إن الجيش الوطني الليبي مستعد لتوقيع وثيقة تقضي بوقف إطلاق النار.

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وعبر الوزير الروسي عن أمله في "أن تتمكن تركيا من إقناع حكومة الوفاق الوطني بالتوقيع أيضا على الوثيقة".

وكانت عدة دول قد دعت، قبل أيام، لوقف القتال، كما حثت الأطراف الخارجية على الكف عن التدخل في الملف.

وتشكل هذه الدعوات إحراجا لأنقرة، التي تصر على تقديم دعم سخي للميليشيات الموالية لحكومة السراج في طرابلس.

وتصر تركيا على نقل الأسلحة إلى ليبيا رغم وجود حظر دولي، كما قامت بإرسال الآلاف من المتشددين والمرتزقة إلى ليبيا لأجل ترجيح كفة الميليشيات التي تقاتل ضد الجيش الوطني الليبي.