روسيا تقدم عرضاً لـ مصر والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن روسيا قدّمت عرضًا لمصر والسودان وإثيوبيا بتقديم المساعدة الفنية بخصوص أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال لافروف، بعد محادثات مع وزراء خارجية الترويكا التابعة للاتحاد الأفريقي التي تضم (مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا): "لقد عرضنا على المشاركين في مفاوضات سد النهضة مساعدتهم بما في ذلك المساعدة التقنية. هناك أشياء يمكن أن تكون مفيدة. إنهم يعرفون ذلك".

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن الولايات المتحدة الأمريكية "عرضت عليهم أيضا خدماتها. وعقدت عدة اجتماعات في الولايات المتحدة، ورحبنا بالتقدم الذي تم إحرازه. ومن المشجع الآن أن الأطراف اتفقت على تسريع الاتصالات بين الوزراء المسئولين"، وفقاً لما ذكرته قناة "روسيا اليوم".

وأشار لافروف إلى أن روسيا في إطار المناقشة التي تمت في مجلس الأمن الدولي حول قضية بناء السد حثت على الانتهاء في أقرب وقت ممكن من تنسيق النهج بشكل عام على أساس القانون الدولي الحالي لمثل هذه الحالات ومراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية.

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وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد صرح بأن بلاده سوف تبدأ ملء خزان سد النهضة للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة، مشددا على أنه لن يلحق بمصر أي ضرر.

وقال آبي في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية: "خلافنا مع مصر حول فترة التشغيل وملء السد سيحل في البيت الإفريقي" مضيفا "لن نضر بمصر وسنبدأ ملء السد للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة".

وعلّقت وزارة الموارد المائية والري على الأنباء التي تواردت حول بدء إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة سرا، بالرغم من سير المفاوضات بين الدول الثلاث (إثيوبيا، والسودان، ومصر) حاليا.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، المهندس محمد السباعي، إنه "لا توجد أي معلومات بذلك الأمر"، مضيفا أن "من تحدث عن بدء مل سد النهضة خلال الفترة الحالية، يسأل عن ذلك، وعما يثبت صحة كلامه من عدمه".

وأشار السباعي، إلى أن المفاوضات مستمرة بين مصر والسودان وإثيوبيا، لكن لا يوجد جديد حتى الوقت الراهن، معربا عن أمله في أن "تخرج اجتماعات اليوم بشيء".