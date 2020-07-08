شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيرش: الصراع الليبي دخل مرحلة غير مسبوقة بسبب التدخل الخارجي والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 يوليه 2020 أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، أن "الصراع الليبي دخل مرحلة غير مسبوقة بسبب التدخل الخارجي".

وقال غوتيرش، خلال جلسة لمجلس الأمن، "قلقون من الحشد العسكري الجاري حول سرت". Advertisements وتابع" مناقشاتنا الحالية تركز على ضرورة رحيل المرتزقة من ليبيا". وشدد على أنه يجب وقف التصعيد في ليبيا والذهاب للحوار. وأشار أمين عام الأمم المتحدة، بأن هناك انتهاك لحظر السلاح على ليبيا.

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