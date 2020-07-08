- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يبدأ بعد غد زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل
الأربعاء 8 يوليه 2020
يبدأ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بعد غد "الجمعة" زيارة رسمية إلى جمهورية كوريا الجنوبية تزامنا مع الاحتفاء بمرور 40 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ويبحث خلال الزيارة مع كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، بالإضافة إلى مجمل التطورات الإقليمية والدولية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في تصريح بهذه المناسبة، أن دولة الإمارات وكوريا الجنوبية تجمعهما شراكة استراتيجية خاصة وعلاقات وثيقة ومتميزة وتعاون مثمر في المجالات كافة.
وقال : "إننا مع مرور 40 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين نحتفي بما حققته شراكتنا الاستراتيجية من إنجازات في القطاعات كافة، ونؤكد عزمنا المُضي قدماً في دفع مسار العلاقات الإماراتية الكورية نحو آفاق أرحب بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله بن زايد يبدأ بعد غد زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.