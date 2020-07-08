شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 3036 إصابة كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 يوليه 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الأربعاء، تسجيل 3036حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 220144 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 3211 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 158050 حالة. Advertisements وأكدت "الصحة" تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2059 حالة وفاة . وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 60035 والحالات الحرجة 2263 حالة .

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