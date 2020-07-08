برلين تصف انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية بـ"النكسة"

الأربعاء 8 يوليه 2020

وصفت برلين، اليوم الأربعاء، انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية بـ"النكسة".



وقالت مارتينا فيتز، المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، إن انسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية "نكسة للتعاون الدولي".

وأكدت أن الأوبئة العالمية تظهر الحاجة إلى "تعاون دولي أكبر لمكافحة الوباء، وليس لتعاون أقل".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بسحب بلاده من منظمة الصحة العالمية، على خلفية إدارتها لأزمة فيروس كورونا، قبل أن تبدأ بلاده أمس الثلاثاء، رسميا، تنفيذ الخطوة.

قرار أمريكي جاء بعد أسبوع من إعراب مدير منظمة الصحة العالمية عن أمله، بمواصلة التعاون مع واشنطن.

ومع استمرار تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم، علق ترامب مساهمة بلاده المالية في منظمة الصحة التي يتهمها بالتساهل مع الصين، وهو ما تنفيه المنظمة وبكين.