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شكرا لقرائتكم خبر عن ضربات للتحالف الدولي تستهدف 3 أوكار لداعش شمالي العراق والان مع التفاصيل
الأربعاء 8 يوليه 2020
أعلن العراق، الأربعاء، تنفيذ التحالف الدولي ضربات جوية استهدفت ثلاثة أوكار لداعش شمالي البلاد.
وقالت خلية الإعلام الأمني (تابعة للجيش)، في بيان، إنه "وفق معلومات دقيقة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربات جوية استهدفت ثلاثة كهوف تستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في قضاء طوز خرماتو ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك".
وأضافت أن "هذه الضربات أسفرت عن تدمير هذه الاهداف بالكامل من بينها كهف يضم عبوات ناسفة و أسلحة، وقد شوهدت النيران تتصاعد منه، وقد خرجت قوة لتفتيش مكان هذه الضربات".
وقبل نحو 3 سنوات، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.
وخلال السنوات الماضية سعى التنظيم الإرهابي الذي قتل زعيمه في عملية نوعية أمريكية في سوريا العام الماضي إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية في محاولة لإثبات تواجده.
وبين الحين والآخر، يطلق العراق عمليات عسكرية لملاحقة فلول التنظيم كان أحدثها "أبطال العراق" لملاحقة فلول داعش الإرهابي في بؤر وجوده شمال وغرب البلاد.
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