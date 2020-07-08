شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد مواطن بقذيفة حوثية بالحديدة والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 يوليه 2020 استشهد مواطن بقذيفة حوثية عندما استهدفته المليشيات اثناء مروره على دراجته النارية في طريق الخوخة حيس.

وقال مصدر محلي في حيس بأن قذيفة حوثية استهدفت المواطن علي مرشد فليفل ويبلغ من العمر 55 عاماً بقذيفة أثناء مروره على دراجته النارية في طريق حيس الخوخة. Advertisements وأفاد المصدر بأنه تم نقل المواطن إلى النقطة الطبية التابعة للواء الحادي عشر عمالقة ولكنه فارق الحياة متأثراً بجراحه. وتواصل مليشيات الحوثي استهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين مخلفه الآلاف من الشهداء والجرحى منذ انطلاق الهدنة الأممية

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