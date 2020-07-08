مليشيا الحوثي تطلق نيران أسلحتها على منازل المواطنين في الجبلية جنوب الحديدة

الأربعاء 8 يوليه 2020

أطلقت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الأربعاء، نيران أسلحتها المتوسطة على القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.



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وأفادت مصادر محلية في الجبلية أن المليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا صوب القرى السكنية ومزارع المواطنين في المنطقة، كما قامت بعمليات قنص استهدفت من خلالها المارة في الطرقات.

وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة إنتهاكات اليومية للهدنة الأممية بحق المواطنين حيث سقط الآلاف من المدنيين بين شهيد وجريح وذلك في في ظل صمت المجتمع الدولي.