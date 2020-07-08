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شكرا لقرائتكم خبر عن #أردوغان_حل عنّا.. ماذا قال رواد سوريا عن أردوغان بالهاشتاج؟ والان مع التفاصيل
الأربعاء 8 يوليه 2020
أطلق نشطاء سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج #أردوغان_حل عنّا بالعربية و#erdoğanbaşımızdangit بالتركية، وذلك لتوحيد أصواتهم في وجه العدو التركي، مطالبين بطرد مرتزقة أردوغان من بلادهم.
الهاشتاج تفاعل معه عدد كبير من مستخدمي الموقع، ونشرت تغريدات مع فيديوهات وصور تظهر تعذيب المرتزقة، والجيش التركي للأكراد في سوريا.
وقال النشطاء: "انتهاكات مستمرة يمارسها المحتل التركي ضد السوريين، وترحيلهم بشكل تعسفي ومهين خلال الفترة الحالية حيث قام مرتزقة أردوغان باحتجاز مئات السوريين وتعذيبهم".
وتابعوا: "مخابرات أردوغان سعت إلى تحويل محافظة إدلب لبؤرة إرهابية بذريعة مواجهة الأكراد، ودعم نفوذها في سوريا، والتغلغل من خلالها إلى العمق السوري، وتهديد أمن المحافظات الأخرى القريبة منها مثل حلب، واللاذقية، وحمص، وحماة".
واستطردوا: "أردوغان يقود المرتزقة لمواصلة الانتهاكات في سوريا، تعليمات أردوغان المباشرة للمرتزقة تهجير أهل مدينة حلب إلي إدلب، وأن هناك مئات الآلاف من المهجرين من سوريا نتيجة تدخل المحتل التركي في الأزمة السورية".
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