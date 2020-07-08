شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: منظمة الصحة العالمية «فاسدة» وتكيل بمكيالين في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو منظمة الصحة العالمية بالفساد وأنها لم تقم بما هو منوط بها من أجل التصدي لجائحة فيروس كورونا الكارثية وأن تكيل بميزانين في التعامل مع الأزمة.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء هناك فساد واضح داخل منظمة الصحة العالمية وأنها لم تبذل ما يكفي لمنع تفشي كورونا.

وأضاف بومبيو أن الصين خائفة من الكشف عن بداية تفشي كورونا، فيما لم تفعل منظمة الصحة العالمية شيئاً بهذا الشأن، مؤكداً أنه نظراً لما أصاب الاقتصاد الأمريكي من ركود أثناء الجائحة فإن الولايات المتحدة تعمل على إعادة أحياء الاقتصاد في أسرع وقت.