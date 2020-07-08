شكرا لقرائتكم خبر عن «شهادات كورونا»..إجراء جديد للسفر فى الدنمارك والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الدنماركية اليوم الأربعاء تطبيق ما يطلق عليها شهادة "كوفيد19-" التي ترمي إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين الذين يعتزمون السفر إلى الخارج خلال الجائحة.

وأضافت الوزارة أن الشهادة الرقمية سوف تُظهر ما إذا كانت نتيجة تحليل "بي سي أر" للفرد سلبية من عدمه. وتشترط بعض الدول مثل هذا التحليل للسماح بدخولها. ويمكن استخدام الشهادة أيضا للإعفاء من قواعد الحجر الصحي.

ومن المنتظر أن تتوفر الشهادة مجانا بعد الخضوع لاختبار كوفيد19- في الدنمارك. ويجب ألا يكون قد قضي مضى على أجراء التحليل أكثر من سبعة أيام.

وسوف تكون الشهادات متوفرة للبالغين فوق 18 عاما الذين لديهم مقر إقامة في الدنمارك. وسوف يتسن للآباء الذين لديهم أطفال قصر بدءا من منتصف يوليو تحميل شهادة مماثلة للأطفال الكترونيا.