شكرا لقرائتكم خبر عن «شهادات كورونا»..إجراء جديد للسفر فى الدنمارك والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت الوزارة أن الشهادة الرقمية سوف تُظهر ما إذا كانت نتيجة تحليل "بي سي أر" للفرد سلبية من عدمه. وتشترط بعض الدول مثل هذا التحليل للسماح بدخولها. ويمكن استخدام الشهادة أيضا للإعفاء من قواعد الحجر الصحي.
ومن المنتظر أن تتوفر الشهادة مجانا بعد الخضوع لاختبار كوفيد19- في الدنمارك. ويجب ألا يكون قد قضي مضى على أجراء التحليل أكثر من سبعة أيام.
وسوف تكون الشهادات متوفرة للبالغين فوق 18 عاما الذين لديهم مقر إقامة في الدنمارك. وسوف يتسن للآباء الذين لديهم أطفال قصر بدءا من منتصف يوليو تحميل شهادة مماثلة للأطفال الكترونيا.
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