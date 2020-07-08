شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا : وفيات كورونا ترتفع إلى 44517 حالة والان نبدء بالتفاصيل
وكانت بريطانيا اتخذت يوم السبت الماضي أكبر خطوة لها حتى الآن نحو استئناف الحياة الطبيعية مع السماح للناس بارتياد المطاعم والحانات والذهاب لمحلات تصفيف الشعر، وذلك لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
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