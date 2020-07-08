شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا : وفيات كورونا ترتفع إلى 44517 حالة والان نبدء بالتفاصيل

قالت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء إن الحصيلة اليومية للوفيات من حالات تأكدت إصابتها بمرض كوفيد-19 زادت بواقع 126 وفاة، لترتفع إجمالا إلى 44517.

وكانت بريطانيا اتخذت يوم السبت الماضي أكبر خطوة لها حتى الآن نحو استئناف الحياة الطبيعية مع السماح للناس بارتياد المطاعم والحانات والذهاب لمحلات تصفيف الشعر، وذلك لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.