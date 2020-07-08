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بريطانيا : وفيات كورونا ترتفع إلى 44517 حالة

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قالت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء إن الحصيلة اليومية للوفيات من حالات تأكدت إصابتها بمرض كوفيد-19 زادت بواقع 126 وفاة، لترتفع إجمالا إلى 44517.

وكانت بريطانيا اتخذت يوم السبت الماضي أكبر خطوة لها حتى الآن نحو استئناف الحياة الطبيعية مع السماح للناس بارتياد المطاعم والحانات والذهاب لمحلات تصفيف الشعر، وذلك لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

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