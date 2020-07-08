شكرا لقرائتكم خبر عن "بومبيو" يطالب مجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة على إيران والان نبدء بالتفاصيل

حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء مجلس الأمن الدولي على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، وقال إن الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها ضبطت الشهر الماضي سفينة تحمل أسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية "لا بد لمجلس الأمن أن يمدد حظر الأسلحة على إيران لمنع مزيد من الصراعات في المنطقة... لا يسع أي شخص جاد الاعتقاد بأن إيران ستستخدم الأسلحة التي تحصل عليها لأغراض سلمية".