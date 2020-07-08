عباس يؤكد الاستعداد لمفاوضات سلام مع إسرائيل برعاية دولية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاستعداد لمفاوضات سلام مع إسرائيل على أساس الشرعية الدولية، وتحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية وبمشاركة دول أخرى.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتهنئته بنجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية في روسيا، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن عباس أطلع بوتين على آخر المستجدات السياسية، خاصة فيما يتعلق بخطة الضم الإسرائيلية.

هذا وكان الرئيس الفلسطيني قد تواصل أيضاً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في وقت سابق مطلع الأسبوع الجاري، وأكدت له دعم بلادها للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل على أساس حل الدولتين.

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كما أعرب لها عن استعداد دولة فلسطين للذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية وتحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية(وفا) أن عباس هنأ ميركل بتولي بلادها رئاسة الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي، متمنياً أن يسهم ذلك في تحقيق الاستقرار ودعم القانون الدولي والشرعية الدولية.

وشددت ميركل على أهمية جلوس الجانبين على طاولة المفاوضات، مؤكدة أهمية تحقيق السلام في المنطقة، وأثره الكبير على الاستقرار الدولي.