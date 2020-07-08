إيران تحظر حفلات الزفاف ومجالس العزاء في ظل تزايد إصابات كورونا

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني حظر إقامة حفلات الزفاف ومجالس العزاء، في ظل ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا.

وقال روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم إنه تقرر حظر الأمرين "حتى إشعار آخر"، وشدد على أن فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة يجب أن يظل سارياً.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عنه القول: "بهذه الطريقة فقط يمكننا أن نبدأ الخريف ونحن نشعر بارتياح".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية في وقت سابق اليوم ارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 12 ألفا و84 حالة، بعد تسجيل 153 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكانت إيران سجلت أمس أكبر عدد يومي للوفيات منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد، وذلك بتسجيل مئتي حالة وفاة في يوم واحد.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 248 ألفا، بعد تسجيل 2691 حالة إصابة جديدة.

ولفتت إلى أن 3309 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 209 آلاف.

وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات في منتصف أيار/مايو، خففت إيران من التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في الإصابات مؤخراً.

