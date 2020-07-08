بالصور.. المباشرة بصيانة اسيجة الطرق السريعة في بغداد

اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن المباشرة بحملة لصيانة الاسيجة الخاصة بالطرق السريعة في العاصمة.



وقالت امانة بغداد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تمت المباشرة في قسم الطرق السريعة بحملة لصيانة الاسيجة الواقية (الكايد ريل) الخاص بالطرق السريعة سيما الطريق السريع محمد القاسم والطريق السريع صلاح الدين والطريق السريع عتبة بن غزوان".

وأضاف البيان أن هذه الطرق "تتعرض لاضرار مستمرة بسبب الحوادث المرورية بالاضافة الى قيام القسم المذكور برعاية الاشجار والمزروعات والحرص على تشذيبها وسقيها بصورة مستمرة".