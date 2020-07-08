انقاذ فتاة حاولت رمي نفسها من اعلى جسر شمالي بغداد

اعلنت نجدة بغداد، الاربعاء، عن انقاذ فتاة حاولت رمي نفسها من اعلى جسر في النهر شمالي بغداد.

وقالت النجدة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دوريات نجدة الاعظمية تمكنت من انقاذ فتاة حاولت رمي نفسها من اعلى جسر 14 رمضان الى وسط النهر".

وأضاف البيان أنه "تم انقاذ حياتها قبل محاولتها القفز من اعلى الجسر بسبب خلافات عائلية حسب ادعائها وتسليمها الى مركز الشرطة اصوليا حفاظا على سلامتها".