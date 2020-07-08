صور نادرة لسيرين عبد النور أثناء تتويجها ملكة جمال

قبل 18 عاما انتخبت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ ​ملكة جمال العارضات في العالم​ لعام 2002، وذلك في حفل أقيم حينها في بيروت نظمته وكالة ستايل للأناقة والجمال، واحيته الفنانة ​ميسم نحاس​ والفنان ​يوري مرقدي​ وفرقة «​بودي بو​» الغنائية الاستعراضية.

وهنا نعرض إليكم صورا من لحظة تتويج سيرين، لتؤكد هذه الصور أن معايير الجمال والأنوثة، كانت منذ البداية احدى أركان النجاح والشهرة التي حققتها سيرين حتى اليوم. يشار إلى أن سيرين كانت غابت عن الموسم الرمضاني الماضي بسبب عدم إستكمال تصوير مسلسلها، نتيجة إنتشار فيروس كورونا، فتم تأجيله إلى وقت لاحق. Advertisements

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