بالأرقام.. حصيلة الإصابات بفايروس كورونا في إفريقيا

وحسب آخر بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي، سجلت في القارة السمراء حتى الآن 508086 إصابة بالعدوى، منها 11955 حالة وفاة و245068 حالة شفاء.

ويعود أكبر عدد من هذه الإصابات (223.8 حالة) إلى إفريقيا الجنوبية وتليها منطقة شمال إفريقيا بـ115.6 ألف حالة.



وتتصدر جمهورية جنوب إفريقيا قائمة أكبر بؤر كورونا في القارة السمراء بـ215855 إصابة مؤكدة بالوباء منها 3502 حالة وفاة، وتليها مصر بـ77279 إصابة منها 3489 حالة وفاة.

ولفت الفرع الإفريقي لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة على حسابه في "تويتر" إلى زيادة المخاوف بشأن الارتفاع الحاد في أعداد المصابين بـ"كوفيد-19" في عدد من دول القارة، مشيرا إلى أن 22 دولة إفريقية سجلت ارتفاعا بضعفين في حصيلة الإصابات خلال الشهر الأخير.