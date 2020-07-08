بالأرقام.. حصيلة الإصابات بفايروس كورونا في إفريقيا

تخطت القارة الإفريقية اليوم الأربعاء عتبة الـ500 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".
ويعود أكبر عدد من هذه الإصابات (223.8 حالة) إلى إفريقيا الجنوبية وتليها منطقة شمال إفريقيا بـ115.6 ألف حالة.
وتتصدر جمهورية جنوب إفريقيا قائمة أكبر بؤر كورونا في القارة السمراء بـ215855 إصابة مؤكدة بالوباء منها 3502 حالة وفاة، وتليها مصر بـ77279 إصابة منها 3489 حالة وفاة.
ولفت الفرع الإفريقي لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة على حسابه في "تويتر" إلى زيادة المخاوف بشأن الارتفاع الحاد في أعداد المصابين بـ"كوفيد-19" في عدد من دول القارة، مشيرا إلى أن 22 دولة إفريقية سجلت ارتفاعا بضعفين في حصيلة الإصابات خلال الشهر الأخير.
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