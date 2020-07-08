لهذا السبب إياكم تناول البيض يومياً!

وأوضحت أن هذا النوع من الطعام يحتوي على نسبة مهمة من الفيتامين D وأنه لا يمكن مع ذلك وضعه يومياً على مائدة الطعام. والسبب برأيها هو ليس عدد السعرات الحرارية بل لأن الجسم لا يحب استهلاك الطعام نفسه يومياً.



وتابعت أن هذا يمكن أن يؤدي إلى معاناة بعض الأشخاص من الحساسية ومن مشاكل اخرى.

وفي هذه السياق نصحت بتناول ما لا يزيد عن 6 بيضات أسبوعياً على أن يتم تحضيرها عن طريق السلق لا القلي، لافتة إلى ان هذا يجعل هضمها أكثر سهولة. واضافت أن تناول البيض المقلي ينتج مواد تعتبر من أبرز مسببات شيخوخة الجسم. ولهذا السبب دعت إلى عدم أكله إلا في مناسبات قليلة.

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