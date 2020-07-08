ألوان ملابس تناسب صاحبة البشرة السمراء (صور)

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ألوان ملابس تناسب البشرة السمراء يلعب لون البشرة دورًا أساسيًا في تنسيق الملابس التي تناسبك بحسب لونها. بالنسبة لصاحبات البشرة السمراء، تزداد نسبة الميلانين التي تمنح البشرة لونها المميز. لحسن الحظ، يوجد كثير من الألوان التي تناسب البشرة السمراء، قد تكون الدرجات القوية والجريئة هي الأنسب.
أفضل الألوان التي تناسب البشرة السمراء، هي:
اللون الأزرق: درجات الأزرق الفاتح والداكن.
اللون الأصفر: الأصفر ودرجات الباستيل الزاهية من الألوان الأكثر تناسقًا مع البشرة السمراء.
اللون الأحمر: الأحمر المرجاني أو الأحمر الداكن من الدرجات التي تليق بجميع درجات البشرة، ولا سيما البشرة السمراء والداكنة.
اللون الزيتي: الأخضر الزيتي أو الكاكي من الدرجات الأنيقة لتنسيق الملابس لصاحبات البشرة السمراء.
البيج الكريمي: على عكس الاعتقاد الشائع، يمكن ارتداء الألوان الفاتحة إذا كانت بشرتك سمراء، إذ تمنح بشرتك مزيدًا من النضارة.
الوردي الزاهي: درجات الوردي والفوشيا من الدرجات الزاهية والأنيقة المناسبة تمامًا للبشرة السمراء.
الجملي: اللون الجملي من الألوان السائدة لكل المواسم وكل الأوقات، كما أنها تليق بالبشرة السمراء أكثر من البيضاء، إذ تبدو البشرة البيضاء مع اللون الجملي أكثر شحوبًا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.