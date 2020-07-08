هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بقطع التمويل الفدرالي عن المدارس التي لن تمتثل لقرار فتح أبوابها في الخريف المقبل.
وكتب في تغريدة على "تويتر": "يعتقد الديمقراطيون أن الأمر سيكون صعبا عليهم سياسيا، في حال فتحت المدارس الأمريكية قبل انتخابات نوفمبر المقبل، لكنها مهمة للأطفال والعائلات".
وأضاف: "قد نقطع التمويل عن تلك المدارس إذا لم تفتح أبوابها"، مشيرا إلى إعادة فتح المدارس في بعض الدول الأوروبية دون مشاكل.
ولم يتضح ما هي المساعدات المحددة، التي كان يفكر بها الرئيس الأمريكي، حيث أن الولايات مسؤولة عن التعليم الابتدائي والثانوي بموجب الدستور الأمريكي، لكن الحكومة الفدرالية تقدم بعض المساعدة التكميلية.
وأضاف: "قد نقطع التمويل عن تلك المدارس إذا لم تفتح أبوابها"، مشيرا إلى إعادة فتح المدارس في بعض الدول الأوروبية دون مشاكل.
ولم يتضح ما هي المساعدات المحددة، التي كان يفكر بها الرئيس الأمريكي، حيث أن الولايات مسؤولة عن التعليم الابتدائي والثانوي بموجب الدستور الأمريكي، لكن الحكومة الفدرالية تقدم بعض المساعدة التكميلية.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب مهدداً: سنقطع التمويل عن المدارس التي لا تفتح أبوابها في الخريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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