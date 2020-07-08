صحة الرصافة: الاصابات بكورونا اليوم من هذه المناطق

وقال مدير الدائرة عبد الغني الساعدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الاصابات موزعة كالاتي:
73 حالة خلال حملات الرصد الوبائي الفعال للقطاعات الصحية
مدينة الصدر 37 حالة ضمن محلات 530, 455, 536, 546, 547, 555, 521, قطاع 20, الزعفرانية 45 حالة محلة 951, 958, 964, 961, 966, 950, 953. 957, 952, المعسكر, التجاوزات, الزراعي
الكرخ الدورة 3 حالات الزراعي
شارع فلسطين 8 حالات محلة 505, 508, 503
الامين 7 حالات محلة 731, 741, 737, 735, سعيدة
التاجي حالة واحدة
الطالبية حالة واحدة محلة 321
بغداد الجديدة 4 حالات محلة 724, 741, 711
جسر ديالى 13 حالة الزراعي, حي الرياض, مجمع الاحسان
سبع ابكار حالة واحدة محلة 332
المعامل حالة واحدة
المشتل 3 حالات محلة 751, 709, 751
بوب الشام حالة واحدة محلة 361
سبع قصور حالة واحدة
الشعب 10 حالات محلة 315, 325, 357, الزراعي, الديوان, حي اور, كميرة
الكرادة 6 حالات محلة 907, 906, 919
حي القاهرة حالة واحدة محلة 309
الراشدية حالتين
محافظة الديوانية حالة واحدة
العبيدي 3 حالات محلة 737, 754
الكرخ الحرية حالة واحدة قرب جامع الرحمن
الغدير حالتين
حي اكد حالة واحدة محلة 772
الفضيلية حالة واحدة قرب المستوصف
الاعظمية 7 حالات محلة 318, 302, 324, , 310
الحسينية 6 حالات محلة 221, 222, 216, 209
حي الوحدة حالة واحدة الزراعي
الكرخ ابو دشير حالة واحدة
حي الزهراء حالة واحدة
بسماية حالتين
محافظة ذي قار حالتين حي التضحية
باب الشيخ حالة واحدة محلة 113
البلديات 3 حالات محلة 728, 746
حي المعلمين حالة واحدة محلة 751
الكرخ حي الجامعة حالة واحدة محلة 631
النهروان 5 حالات محلة الزراعي وحي الوحدة وقرب مركز الشرطة.
الكرخ الدورة 3 حالات الزراعي
شارع فلسطين 8 حالات محلة 505, 508, 503
الامين 7 حالات محلة 731, 741, 737, 735, سعيدة
التاجي حالة واحدة
الطالبية حالة واحدة محلة 321
بغداد الجديدة 4 حالات محلة 724, 741, 711
جسر ديالى 13 حالة الزراعي, حي الرياض, مجمع الاحسان
سبع ابكار حالة واحدة محلة 332
المعامل حالة واحدة
المشتل 3 حالات محلة 751, 709, 751
بوب الشام حالة واحدة محلة 361
سبع قصور حالة واحدة
الشعب 10 حالات محلة 315, 325, 357, الزراعي, الديوان, حي اور, كميرة
الكرادة 6 حالات محلة 907, 906, 919
حي القاهرة حالة واحدة محلة 309
الراشدية حالتين
محافظة الديوانية حالة واحدة
العبيدي 3 حالات محلة 737, 754
الكرخ الحرية حالة واحدة قرب جامع الرحمن
الغدير حالتين
حي اكد حالة واحدة محلة 772
الفضيلية حالة واحدة قرب المستوصف
الاعظمية 7 حالات محلة 318, 302, 324, , 310
الحسينية 6 حالات محلة 221, 222, 216, 209
حي الوحدة حالة واحدة الزراعي
الكرخ ابو دشير حالة واحدة
حي الزهراء حالة واحدة
بسماية حالتين
محافظة ذي قار حالتين حي التضحية
باب الشيخ حالة واحدة محلة 113
البلديات 3 حالات محلة 728, 746
حي المعلمين حالة واحدة محلة 751
الكرخ حي الجامعة حالة واحدة محلة 631
النهروان 5 حالات محلة الزراعي وحي الوحدة وقرب مركز الشرطة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.