صحة الرصافة: الاصابات بكورونا اليوم من هذه المناطق

وقال مدير الدائرة عبد الغني الساعدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الاصابات موزعة كالاتي:

73 حالة خلال حملات الرصد الوبائي الفعال للقطاعات الصحية

مدينة الصدر 37 حالة ضمن محلات 530, 455, 536, 546, 547, 555, 521, قطاع 20, الزعفرانية 45 حالة محلة 951, 958, 964, 961, 966, 950, 953. 957, 952, المعسكر, التجاوزات, الزراعي

الكرخ الدورة 3 حالات الزراعي

شارع فلسطين 8 حالات محلة 505, 508, 503

الامين 7 حالات محلة 731, 741, 737, 735, سعيدة

التاجي حالة واحدة

الطالبية حالة واحدة محلة 321

بغداد الجديدة 4 حالات محلة 724, 741, 711

جسر ديالى 13 حالة الزراعي, حي الرياض, مجمع الاحسان

سبع ابكار حالة واحدة محلة 332

المعامل حالة واحدة

المشتل 3 حالات محلة 751, 709, 751

بوب الشام حالة واحدة محلة 361

سبع قصور حالة واحدة

الشعب 10 حالات محلة 315, 325, 357, الزراعي, الديوان, حي اور, كميرة

الكرادة 6 حالات محلة 907, 906, 919

حي القاهرة حالة واحدة محلة 309

الراشدية حالتين

محافظة الديوانية حالة واحدة

العبيدي 3 حالات محلة 737, 754

الكرخ الحرية حالة واحدة قرب جامع الرحمن

الغدير حالتين

حي اكد حالة واحدة محلة 772

الفضيلية حالة واحدة قرب المستوصف

الاعظمية 7 حالات محلة 318, 302, 324, , 310

الحسينية 6 حالات محلة 221, 222, 216, 209

حي الوحدة حالة واحدة الزراعي

الكرخ ابو دشير حالة واحدة

حي الزهراء حالة واحدة

بسماية حالتين

محافظة ذي قار حالتين حي التضحية

باب الشيخ حالة واحدة محلة 113

البلديات 3 حالات محلة 728, 746

حي المعلمين حالة واحدة محلة 751

الكرخ حي الجامعة حالة واحدة محلة 631

النهروان 5 حالات محلة الزراعي وحي الوحدة وقرب مركز الشرطة.

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