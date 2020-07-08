مقرب من أردوغان يقر : عاجزون وفي طريقنا لانهيار كبير

اعترف مصدر مقرب من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده في طريقها لانهيار كبير، وأن النظام عاجز عن فعل أي شيء للحيلولة دون حدوث ذلك.



كشف ذلك الكاتب والصحفي التركي، لَفَنت غولتكين، نقلًا عن مصدر قال إنه من الأسماء المقربة جدًا من أردوغان، دون الكشف عن هويته، وفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "غوزْلَمْ" التركية المعارضة.

وقال المصدر للكاتب المذكور إن "تركيا في طريقها لكارثة وانهيار كبير، وعاجزين عن الحيلولة دون حدوث ذلك".

وتابع المصدر: "وكلما طالت المدة كلما زادت أبعاد الانهيار، ونحن مدركين لذلك جيدًا لكن لا أحد منا له تأثير للتصدي لهذا الوضع أو تغييره".

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ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

وعقب ذلك، جاءت التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، حيث توقع في وقت سابق تقرير للمعارضة التركية أن يكون لهذا الفيروس تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد التركي.

وتضمنت تلك التداعيات زيادة العاطلين عن العمل ليصل إلى 11 مليون شخص، وارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية الليرة إلى حدود الـ8 ليرات مقابل الدولار الواحد.

كما أشار التقرير إلى توقعه انكماش القطاعات الزراعية والصناعية، فضلا عن قطاع الخدمات، وانكماش النمو الاقتصادي بشكل عام، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم.

ويشير الخبراء كذلك إلى التداعيات المدمّرة المحتملة للوباء على قطاع السياحة الذي يؤمّن وظائف لمئات الآلاف.