أول حكم بتعويض أسيري حرب لدى كوريا الشمالية

أمرت محكمة في كوريا الجنوبية نظام بيونج يانج بدفع تعويضات لأسيري حرب سابقين قضيا عقودا في عمالة قسرية في كوريا الشمالية، في خطوة قد تشكّل سابقة في شبه الجزيرة المقسمة.



وهو أول حكم يشهد اعتماد محكمة في كوريا الجنوبية بشأن إصدار أمر تعويض ضد كوريا الشمالية وزعيمها كيم جونج أون، حسب حملة تدعم المدعين.

وقال الرجلان هان البالغ 87 عاما ورو البالغ 90 عاما إنهما أُسرا خلال الحرب الكورية بين عامي 1950-1953، لكن لم تتم إعادتهما أبدا بعد الهدنة التي أنهت الأعمال العدائية بين البلدين.

وأوضحا أنهما أجبرا على العمل في مناجم للفحم ومنشآت أخرى لعقود حتى تمكنا من الفرار من الشمال عبر الصين، وعاد رو إلى كوريا الجنوبية في العام 2000 وتبعه هان بعدها بعام.

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ورفع الرجلان دعوى قضائية في 2016 قائلين إنهم عانيا من "أضرار نفسية وجسدية هائلة" في الشمال.

وقالت متحدثة باسم المحكمة، إن المحكمة المركزية في سيؤول أمرت الثلاثاء كوريا الشمالية والزعيم كيم بدفع 21 مليون وون (17500 دولار) لكل منهما.

وعقب صدور الحكم، قالت مجموعة مدنية تدعم المدعييّن إنها ستتخذ خطوات قانونية للحصول على التعويضات من الأصول الكورية الشمالية الخاضعة لسيطرة سيؤول، مثل رسوم حقوق النشر الخاصة بتلفزيون بيونج يانج الحكومي.

وبنهاية الحرب الدامية في 1953، كان 100 ألف من أفراد قوات كوريا الجنوبية والأمم المتحدة محتجزين في كوريا الشمالية، مقابل احتجاز 170 ألف من قوات كوريا الشمالية والصين في معسكرات أسرى الحرب التابعة للأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة، حسب بيانات لنصب الحرب الكورية في سيؤول.