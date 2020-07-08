فيروس كورونا المستجد يمكن أن يصيب الدماغ بتلف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

حذر علماء بريطانيون، الأربعاء، من موجة محتملة من الإصابات بتلف دماغي ناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



يأتي ذلك بالتزامن مع ظهور أدلة جديدة تشير إلى أن (كوفيد-19) يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات شديدة بالجهاز العصبي من بينها الالتهاب والذهان والهذيان.

وأجرى باحثون في جامعة لندن دراسة راقبت 43 حالة لمرضى (كوفيد-19) عانوا إما من اختلال وظيفي مؤقت في الدماغ، أو جلطات دماغية، أو تلف في الأعصاب أو آثار خطيرة أخرى في الدماغ.

وأظهرت الدراسة أن هناك 9 من مرضى (كوفيد-19) من المصابين بالتهاب الدماغ تم تشخيص إصابتهم بحالة نادرة تسمى التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر، والذي يظهر عادة لدى الأطفال ويمكن أن يؤثر على كل من الدماغ والحبل الشوكي وقد ينجم عن إصابة فيروسية.

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ويعزز البحث دراسات حديثة خلصت أيضا إلى أن المرض يمكن أن يصيب الدماغ بتلف.

وقال مايكل زاندي من معهد علم الأعصاب في جامعة لندن الذي شارك في الإشراف على الدراسة ”سنرى ما إذا كنا سنشهد جائحة على نطاق كبير من تلف الدماغ المرتبط بكورونا".

وأضاف: "قد تكون تلك الجائحة مماثلة لجائحة التهاب الدماغ السباتي في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي بعد جائحة الإنفلونزا في عام 1918“.

ونتيجة لذلك، دعا إلى مراقبة منهجية للمضاعفات التي قد يتعرض لها الدماغ نتيجة الإصابة بـ(كوفيد-19).

ومرض (كوفيد-19) هو أساسا اعتلال في الجهاز التنفسي ويؤثر على الرئتين، إلا أن علماء الأعصاب والأطباء المتخصصين في الدماغ يقولون إن أدلة تظهر أن له تأثيرا على الدماغ تبعث على القلق.